«Я считаю, что «Зенит» посыпался. Для них будет счастьем вырвать ничью с ЦСКА». Чернявский сделал прогноз на матч

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Автор Спортса’‘ поставил на непроигрыш армейцев с коэффициентом 2.20.

«Я считаю, что «Зенит» посыпался. И этот процесс уже не остановить. В первом туре после возобновления станет окончательно понятно, что все плохо и что никакой Луис Энрике (даже тренер) не спасет.

Для «Зенита» будет счастьем вырвать ничью с ЦСКА – на это и заложимся. Кто-то посмеется, кто-то предложит мне таблетки, кто-то возмутится, но я не верю в «Зенит» этой весной. Вообще, никак, совсем», – заявил Чернявский.

Матч пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.

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