«Ахмат» не побеждает «Рубин» с 2017 года. 1.73 – продление тренда
«Ахмат» примет «Рубин» в 19-м туре Мир РПЛ.
«Ахмат» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.18. На победу «Рубина» дают 3.80, на ничью – 3.30.
При этом грозненцы не обыгрывают казанцев с 2017 года – 8 поражений и 4 ничьих. Если «Рубин» снова не проиграет, зайдет коэффициент 1.73.
Матч пройдет 1 марта и начнется в 19:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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