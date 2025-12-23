Лука Дончич пропустит матч с «Санз» из-за ушиба ноги

Лука Дончич пропустит ближайший матч из-за травмы.

Звезда «Лейкерс » Лука Дончич пропустит матч против «Санз» во вторник из-за ушиба левой голени.

Дончич, который досрочно покинул площадку во время субботней встречи с «Клипперс» (88:103), после тренировки в понедельник был замечен в плотной повязке на левой ноге.

Ожидается, что словенец восстановится и вернется в ближайшие дни.