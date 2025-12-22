Джей Джей Редик: «У Дончича ушиб нижней части левой ноги, он вернется в строй в ближайшие дни»

Главный тренер «Лейкерс» обновил информацию о травмах ведущих игроков команды.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик после тренировки в понедельник рассказал о состоянии ключевых игроков команды – Луки Дончича , Остина Ривза , Руи Хатимуры и Деандре Эйтона .

«У Луки ушиб нижней части левой ноги, он вернется в строй в ближайшие дни [статус «day-to-day»]. Остин Ривз сегодня частично участвовал в тренировке – он тоже близок к возвращению на площадку. Тоде самое касается и Руи.

Деандре Эйтон тренировался в полном объеме, и, думаю, он уже не числится в списке травмированных», – сообщил Редик.