Джей Джей Редик: «У Дончича ушиб нижней части левой ноги, он вернется в строй в ближайшие дни»
Главный тренер «Лейкерс» обновил информацию о травмах ведущих игроков команды.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после тренировки в понедельник рассказал о состоянии ключевых игроков команды – Луки Дончича, Остина Ривза, Руи Хатимуры и Деандре Эйтона.
«У Луки ушиб нижней части левой ноги, он вернется в строй в ближайшие дни [статус «day-to-day»]. Остин Ривз сегодня частично участвовал в тренировке – он тоже близок к возвращению на площадку. Тоде самое касается и Руи.
Деандре Эйтон тренировался в полном объеме, и, думаю, он уже не числится в списке травмированных», – сообщил Редик.
