Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше

Джеймс стал обладателем очередного рекорда.

В проигранном матче против «Клипперс» (88:103) звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков (15 из 28 с игры, 3 из 7 трехочковых, 3 из 5 штрафных).

Благодаря этому выступлению 40-летний Джеймс обошел Майкла Джордана по количеству матчей с 35+ очками в возрасте 40 лет и старше, став рекордсменом НБА .

Полный список баскетболистов, кому вообще удавалось провести такие игры, состоит из 2 фамилий: