Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
Джеймс стал обладателем очередного рекорда.
В проигранном матче против «Клипперс» (88:103) звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков (15 из 28 с игры, 3 из 7 трехочковых, 3 из 5 штрафных).
Благодаря этому выступлению 40-летний Джеймс обошел Майкла Джордана по количеству матчей с 35+ очками в возрасте 40 лет и старше, став рекордсменом НБА.
Полный список баскетболистов, кому вообще удавалось провести такие игры, состоит из 2 фамилий:
Леброн Джеймс (4 раза)
Майкл Джордан (3 раза)
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости