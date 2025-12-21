  • Спортс
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше

Джеймс стал обладателем очередного рекорда.

В проигранном матче против «Клипперс» (88:103) звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков (15 из 28 с игры, 3 из 7 трехочковых, 3 из 5 штрафных).

Благодаря этому выступлению 40-летний Джеймс обошел Майкла Джордана по количеству матчей с 35+ очками в возрасте 40 лет и старше, став рекордсменом НБА.

Полный список баскетболистов, кому вообще удавалось провести такие игры, состоит из 2 фамилий:

  1. Леброн Джеймс (4 раза)

  2. Майкл Джордан (3 раза)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
