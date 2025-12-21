Стив Керр: «Диллон Брукс бьет Стефа по животу и его не удаляют. Через пару дней Дрэймонду дают пару технарей за разговоры»

Стив Керр раскритиковал судей и обвинил Диллона Брукса в грязной игре.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр раскритиковал судей после матча с «Санз», в первой половине которого был удален Дрэймонд Грин .

Игрок «Финикса » Диллон Брукс на этой неделе во время предыдущей встречи команд избежал удаления за удар Стефена Карри.

«Не понял, что они там придумали. Дрэймонд кричал на судей, так что определенно заслужил технический. Но потом он пошел к скамейке запасных, продолжая что-то говорить, и получил второй технический. Мы буквально только что видели, как один из игроков их команды ударил Стефа в живот. Умышленный удар в живот, и никакого удаления за это.

А потом, два дня спустя, судьи рассердились на Дрэймонда за слова. Я был категорически с ними не согласен, и сам получил технический, потому что был в ярости от того, как легко его выгнали.

Но как тут можно спокойно реагировать? Мы говорим о парне, который сломал Гэри Пэйтону локоть в плей-офф, сбив его с ног одним из самых грязных приемов, которые я когда-либо видел. Это не первый подобный инцидент с ним. У него богатая история. Я не понимаю, зачем нужен видеоповтор, если вы не выгоняете человека после того, как он буквально ударил кого-то кулаком.

Меня удивляет, что его, во-первых, не удалили, а затем не дисквалифицировали или не оштрафовали. Ничего. Насколько мне известно, в баскетболе не разрешается наносить удары бросающему игроку, который не может себя защитить. Или как, теперь все-таки можно? Надеюсь, что нет», – заявил Керр.