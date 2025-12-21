Брюс Браун о словесном выпаде Дюрэнта: «Прозвучали слова неуважения. Поскорее бы новая встреча с ними»

Брюс Браун пригрозил Кевину Дюрэнту.

Защитник «Денвера » Брюс Браун отреагировал на трешток с суперзвездой «Хьюстона » Кевином Дюрэнтом .

В одном из эпизодов матча против Браун набрал 2 очка с помощью флоутера, после чего у него завязалась перепалка с форвардом «Рокетс». Кевин произнес обидные слова в адрес оппонента, сказав среди прочего: «Ты никчемный!»

«Прозвучали слова неуважения. Поскорее бы новая встреча с ними, не могу дождаться.

Что конкретно было сказано? Следующий вопрос», – заявил экс-одноклубник Дюрэнта по «Нетс».