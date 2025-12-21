Кевин Дюрэнт повздорил с игроками «Денвера», потроллил Дэвида Адельмана и отметил трехочковый новым празднованием
Дюрэнту понравилось выигрывать у «Наггетс».
В матче против «Денвера» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт эмоционально откликался на разные моменты.
Сначала он повыяснял отношения с форвардом «Наггетс» Брюсом Брауном, затем спровоцировал защитника Тима Хардуэя-младшего получить техническое замечание, после чего потроллил главного тренера команды соперника Дэвида Адельмана, когда того удалили из игры.
В качестве завершения Дюрэнт, на счету которого итоговое 31 очко, отпраздновал дальнее попадание новым танцем.
«Хьюстон» впервые за сезон обыграл «Денвер» (115:101), предыдущие 2 встречи остались за «Наггетс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
