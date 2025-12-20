0

Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»

Энтони Эдвардсу понравились эмоции Криса Финча.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч сорвался на судей и был удален в первой четверти матча с «Тандер».

Защитник Энтони Эдвардс положительно отозвался об эмоциях тренера после победы.

«Да, мне это по душе. Наш парень. Видел только, как он набросился на судью во второй раз. Не рад, что его удалили, но в целом все по мне», – поделился Эдвардс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
