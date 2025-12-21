0

Василий Карасев: «С такими командами, как ЦСКА, необходимо защищаться все 40 минут»

Главный тренер МБА-МАИ объяснил причины разгромного поражения в дерби с ЦСКА.

МБА-МАИ потерпел самое крупное поражение в истории очных встреч с ЦСКА, уступив со счетом 58:97. После матча Василий Карасев признал явное преимущество соперника и назвал основные проблемы своей команды.

«С такими командами как ЦСКА необходимо защищаться все 40 минут. К сожалению, мы пока находим только 5-6 человек, которые делают это на должном уровне, но как только начинаем делать замены, сразу проваливаемся, и в эти болевые точки соперники бьют.

Плюс, конечно, нельзя позволять себе столько промахов из простых ситуаций. То ли это психология, то ли еще что-то, но сегодня мы не забили множество мячей из-под кольца, смазали открытые броски с периметра. Понятно, что армейцы защищаются агрессивно, навязывают свою игру, но мы все равно создали много моментов, однако не смогли их реализовать», – сказал главный тренер МБА-МАИ.

