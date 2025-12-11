7

Билл Симмонс: «Хит» должны получить обратно драфт-пик, отданный за Терри Розира»

Билл Симмонс поражен ситуацией с обменом Терри Розира в «Майами».

Защитник Терри Розир перешел в «Хит» в 2024 году из «Хорнетс» в обмен на Кайла Лаури и драфт-пик 1-го раунда 2027 года. В это время игрок уже находился под подозрениями в мошенничестве на ставках. Лига владела этой информацией, но не раскрывала ее в ходе расследования.

«Нет полной ясности, знали ли в «Шарлотт» об этом расследовании. Они не заявляли об этом публично. Но я полагаю, что знали. И это чертовски неправильно.

Выглядит так, что «Майами» вряд ли получит обратно свой драфт-пик. Терпеть не могу «Хит», но то, что они потеряли его из-за игрока, находящегося под подозрением в мошенничестве, не зная об этом, – это безумие. Им должны вернуть драфт-пик. Это несправедливо.

Но лига также не сообщает статус Розира. «Майами» узнают, можно ли его обменять, только в процессе одобрения уже готовой сделки в офисе НБА. Почему они наказывают «Хит» за эту ситуацию? Не помню, чтобы НБА так жестко поступала с какой-то другой командой», – задался вопросом обозреватель The Ringer Билл Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
