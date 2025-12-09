5

Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Оклахома» по-прежнему на 1-м месте, «Денвер» – 2-й. Тройку замыкают «Лейкерс», поднявшиеся за неделю на одну позицию. «Бостон» ворвался в Топ-10 и теперь занимает 6-е место.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (2)

  3. «Лейкерс» (4)

  4. «Хьюстон» (3)

  5. «Детройт» (5)

  6. «Бостон» (13)

  7. «Нью-Йорк» (6)

  8. «Финикс» (7)

  9. «Сан-Антонио» (8)

  10. «Миннесота» (10)

  11. «Орландо» (9)

  12. «Майами» (12)

  13. «Торонто» (11)

  14. «Атланта» (14)

  15. «Филадельфия» (17)

  16. «Голден Стэйт» (16)

  17. «Кливленд» (15)

  18. «Мемфис» (19)

  19. «Даллас» (21)

  20. «Портленд» (20)

  21. «Милуоки» (18)

  22. «Шарлотт» (22)

  23. «Юта» (24)

  24. «Клипперс» (25)

  25. «Бруклин» (29)

  26. «Сакраменто» (26)

  27. «Индиана» (28)

  28. «Чикаго» (23)

  29. «Вашингтон» (30)

  30. «Новый Орлеан» (27)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
