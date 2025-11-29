НБА. Кубок. 23 очка, 9 подборов и 5 передач Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Филадельфией», «Сан-Антонио» без Вембаньямы одолел «Денвер» благодаря 35 очкам Васселла и другие результаты

29 ноября в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли 11 матчей.

В рамках Кубка НБА «Оклахома» обыграла «Финикс », лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков (10 из 20 с игры, 3 из 5 трехочковых, 14 из 17 штрафных).

«Денвер» уступил «Сан-Антонио», который продолжает выступать без звездного центрового Виктора Вембаньямы. Форвард «Сперс» Девин Васселл принес своей команде 35 очков (12 из 17 с игры, 7 из 9 из-за дуги, 4 из 4 с линии).

«Бруклин» уступил «Филадельфии» (103:115), российский защитник «Нетс» Егор Дёмин отметился 23 очками (8 из 18 с игры, 5 из 14 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 9 подборами, 5 передачами при 3 потерях, 1 перехватом и 2 блок-шотами.

НБА

Регулярный чемпионат



Кубок НБА



Восток. Группа A



Положение команд : Торонто – 4-0, Атланта – 2-2, Кливленд – 2-2, Индиана – 1-3, Вашингтон - 1-3

Восток. Группа B



Положение команд : Орландо – 4-0, Бостон – 2-2, Детройт – 2-2, Филадельфия – 1-3, Бруклин – 1-3

Восток. Группа C



Положение команд : Нью-Йорк – 3-1, Майами – 3-1, Милуоки – 2-2, Шарлотт – 1-3, Чикаго – 1-3

Запад. Группа A



Положение команд : Оклахома – 4-0, Финикс – 3-1, Миннесота – 2-2, Юта – 1-3, Сакраменто – 0-4

Запад. Группа B



Положение команд : Лейкерс – 4-0, Мемфис – 3-1, Клипперс – 2-2, Даллас – 1-3, Новый Орлеан – 0-4

Запад. Группа C



Положение команд : Сан-Антонио – 3-1, Денвер – 2-2, Хьюстон – 2-2, Портленд – 2-2, Голден Стэйт – 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.