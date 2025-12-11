  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с «Мемфисом», Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»
3

Сэм Эмик: «Джа Морэнт и его лагерь пытаются выправить отношения с «Мемфисом», Зак Клейман не показывает интереса к его обмену»

Джа Морэнт сотрудничает с «Гриззлис».

Инсайдер Сэм Эмик поделился деталями атмосферы в «Мемфисе». Конфликт разыгрывающего Джа Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало привел к слухам о возможной перестройке.

«Джа Морэнт пока травмирован, но активно ведет себя на скамейке. Инструктирует парней, взаимодействует с Иисало. Генменеджер Зак Клейман, по информации из клуба, не показывает интереса к обмену Морэнта. Джа, его лагерь и семья пытаются выправить ситуацию в команде.

Организация пока упорно настаивает на том, чтобы сохранить текущий курс, несмотря на некоторый скептицизм по этому поводу в лиге. Хорошие последние результаты в любом случае дают им дополнительные рычаги в потенциальных переговорах», – заявил Эмик.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Run It Back
Зак Клейман
возможные переходы
Туомас Иисало
logoНБА
logoДжа Морэнт
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Миннесота» может обменять Джулиуса Рэндла в случае подходящего предложения
28 ноября, 19:41
«Сакраменто» контактировал с «Мемфисом» на предмет обмена Джа Морэнта
27 ноября, 05:33
«Миннесота» рассматривает возможность приобретения Джа Морэнта (Майкл Скотто)
26 ноября, 17:45
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
1 минуту назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
5 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
11 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
15 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
29 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
33 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
45 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
50 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
56 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09