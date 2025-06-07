Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
Зак Иди может пропустить начало следующего сезона.
Центровой «Мемфиса» получил повторное растяжение связок левого голеностопного сустава во время тренировки на этой неделе и перенесет операцию по повторной стабилизации лодыжки.
Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«После консультаций с «Гризлис» и несколькими специалистами мы решили, что это лучшее решение для Зака в долгосрочной перспективе, поскольку это вернет его к 100% без каких-либо ограничений. Он полностью восстановится и вернется лучше, чем когда-либо», – сказал агент игрока Марк Бартелстейн.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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