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Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке

Зак Иди может пропустить начало следующего сезона.

Центровой «Мемфиса» получил повторное растяжение связок левого голеностопного сустава во время тренировки на этой неделе и перенесет операцию по повторной стабилизации лодыжки.

Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«После консультаций с «Гризлис» и несколькими специалистами мы решили, что это лучшее решение для Зака ​​в долгосрочной перспективе, поскольку это вернет его к 100% без каких-либо ограничений. Он полностью восстановится и вернется лучше, чем когда-либо», – сказал агент игрока Марк Бартелстейн.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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