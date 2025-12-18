  • Спортс
  • Дуайт Ховард о решении «Никс» отказаться от баннера Кубка НБА: «Празднуйте, пока есть такая возможность»
Дуайт Ховард о решении «Никс» отказаться от баннера Кубка НБА: «Празднуйте, пока есть такая возможность»

Дуайт Ховард раскритиковал «Никс» после победы в Кубке НБА.

Экс-игрок НБА Дуайт Ховард отреагировал на решение «Никс» отказаться от баннера в честь победы в Кубке НБА.

«Буду очень смущен, если «Нью-Йорк» не поднимет баннер, а затем не дойдет до решающей серии сезона в этом году. Празднуйте победы, пока есть такая возможность», – написал чемпион НБА 2020 года.

По инсайдерской информации, «Никс» решили не вешать баннер Кубка НБА с целью сохранить акцент на победе в чемпионате.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуайта Ховарда
