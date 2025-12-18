«Никс» решили не вешать баннер Кубка НБА с целью сохранить акцент на победе в чемпионате

Названа причина, почему «Никс» отказались от баннера Кубка НБА.

Триумфаторы Кубка НБА «Никс» не станут поднимать баннер, посвященный победе в турнире.

Как сообщает инсайдер Йен Бегли, решение отказаться от символа успеха принималось руководством «Нью-Йорка» исходя из намерения сохранить акцент на более важной цели – победе в чемпионате.

Предыдущие обладатели Кубка НБА «Лейкерс» и «Милуоки», которые поднимали баннеры после побед, затем вылетали в первом раунде плей-офф.

«Никс» собираются ограничиться праздничными мероприятиями в честь завоевания нового трофея на следующем домашнем матче.