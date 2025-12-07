  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»

Защитник «Голден Стэйт» не жалеет о годах, проведенных в студенческом баскетболе.

Новичок «Голден Стэйт» Уилл Ричард, выбранный под 56-м номером на драфте 2025 года, считает, что четыре года, проведенные в команде университета Флориды, помогли ему адаптироваться к НБА гораздо быстрее, чем если бы он пришел в лигу в 18 лет.

«Думаю, эти четыре года во Флориде дали мне ценный опыт. Мне кажется, благодаря им я адаптировался гораздо быстрее, чем если бы я был 18‑летним первокурсником или кем‑то в этом роде.

При этом я ни в коем случае не умаляю достоинств тех, кого выбирают на драфте в более молодом возрасте… Я понимаю, что мой путь отличается, и я рад, как все сложилось», – сказал Ричард в интервью ClutchPoints.

В своем дебютном сезоне в НБА 22-летний баскетболист сыграл уже 22 матча, набирая в среднем 7,9 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи за 19 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
