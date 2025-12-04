Егор Дёмин набрал 10 очков, 4 передачи и 2 перехвата в победной игре с «Чикаго»

Егор Дёмин помог «Нетс» одержать 5-ю победу.

Егор Дёмин вышел в стартовой пятерке, провел 25 минут на площадке в победной игре с «Чикаго » (113:103) и завершил встречу с «+2».

На счету российского разыгрывающего 10 очков, 4 передачи на 4 потери и 2 перехвата. Дёмин реализовал 3 из 8 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Форвард Майкл Портер был наиболее результативным на площадке – 33 очка (10 из 20 с игры, 5 из 12 трехочковых, 8 из 10 штрафных), 10 подборов, 5 передач на 3 потери и 2 перехвата.

Со стороны «Чикаго» выделился разыгрывающий Джош Гидди, оформивший трипл-дабл – 28 очков (10 из 14 с игры, 8 из 11 с линии), 11 подборов и 11 передач.