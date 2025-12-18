2

Билл Симмонс предлагает «Хорнетс» обменять Ламело Болла на Джеймса Хардена

Билл Симмонс предложил неожиданную идею обмена с участием двух звезд НБА.

Известный спортивный журналист Билл Симмонс пояснил, почему считает целесообразным обмен Ламело Болла из «Хорнетс» в «Клипперс» на Джеймса Хардена.

«А что, если Ламело и Харден станут частью одной сделки? «Шарлотт» нравится новая команда, они нашли золотую жилу с Книппелом, Брэндон Миллер вернулся, Майлз Бриджес хорош. Вы в Восточной конференции, вам не стать одной из трех худших команд конференции – просто нет существует сценария, при котором вы окажетесь в тройке худших, у вас слишком много таланта. Что, если вы замените Ламело на Хардена? В вашем распоряжении будут Харден, Книппел, Бриджес, Брэндон Миллер и несколько высоких парней. И теперь вы можете претендовать на плей-ин. Возможно, вы выберете именно это, вместо того чтобы еще немного покататься на американских горках с Ламело – вверх и вниз, вверх и вниз.

В случае с «Клипперс» Ламело – это шанс сменить обстановку. Он один из самых заметных игроков в лиге среди тех, кому нет 30. Насколько могу судить, у него самая большая аудитория в социальных сетях, не считая Леброна. Это изменит вашу команду. Мне показался интересным такой вариант», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bill Simmons Podcast
