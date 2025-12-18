Кевин Дюрэнт: «Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру»
Дюрэнт высказал интересную мысль о Леброне Джеймсе, которому скоро будет 41.
Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает становиться лучше, несмотря на скорое наступление 41-летия.
«Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру.
Как мне показалось, не так давно, примерно в 38 лет, он достиг совершенства. Добавил в свой арсенал трехочковый бросок, добавил бросок с отклонением, стал играть более стабильно. Я смотрю на это именно так. И могу сказать, что он все еще на пути к тому, чтобы стать таким игроком, каким хочет быть», – заявил Дюрэнт.
Джеймс в 9 матчах сезона набирает 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
