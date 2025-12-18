0

Кевин Дюрэнт: «Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру»

Дюрэнт высказал интересную мысль о Леброне Джеймсе, которому скоро будет 41.

Звезда «Рокетс» Кевин Дюрэнт считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает становиться лучше, несмотря на скорое наступление 41-летия.

«Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру. 

Как мне показалось, не так давно, примерно в 38 лет, он достиг совершенства. Добавил в свой арсенал трехочковый бросок, добавил бросок с отклонением, стал играть более стабильно. Я смотрю на это именно так. И могу сказать, что он все еще на пути к тому, чтобы стать таким игроком, каким хочет быть», – заявил Дюрэнт.

Джеймс в 9 матчах сезона набирает 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Они выходят и бросают с середины площадки». Дюрэнт обвинил Карри и Лилларда в том, что они испортили Матч всех звезд
вчера, 19:37
Самые зрелищные команды НБА: голодная, кисло-сладкая, историческая и не только
16 декабря, 08:10
Леброн Джеймс: «Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы забрать подбор у Стивена Адамса»
10 декабря, 07:15
Гилберт Аренас: «Люди несправедливы к Дюрэнту из-за его перехода в «Уорриорз». Стеф позвал его на помощь, но про это не вспоминают»
9 декабря, 06:43
Главные новости
Дуайт Ховард о решении «Никс» отказаться от баннера Кубка НБА: «Празднуйте, пока есть такая возможность»
14 минут назад
«Никс» решили не вешать баннер Кубка НБА с целью сохранить акцент на победе в чемпионате
22 минуты назад
«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок
33 минуты назад
Брюс Браун был близок к позиции стартового разыгрывающего «Лейкерс» в 2023 году
36 минут назад
Диллон Брукс: «Леброн Джеймс помешан на соцсетях, считает, что его должны воспринимать определенным образом»
56 минут назад
Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков
сегодня, 05:04
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком, который набрал очки в NCAA
сегодня, 04:55Видео
28+12 Джарена Джексона помогли «Мемфису» справиться с «Миннесотой»
сегодня, 04:52Видео
«Хорнетс» стали рассматривать Кона Книппела как лицо клуба (Майкл Скотто)
сегодня, 04:44
Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»
сегодня, 04:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Старший брат ресивера «Рэмс» Пуки Накуа был арестован за кражу автомобиля форварда «Лейкерс» Аду Тьеро
16 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42