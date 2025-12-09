Гилберт Аренас: «Люди несправедливы к Дюрэнту из-за его перехода в «Уорриорз». Стеф позвал его на помощь, но про это не вспоминают»

Гилберт Аренас недоволен предвзятым отношением к Дюрэнту в НБА.

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас считает, что к двукратному чемпиону лиги в составе «Уорриорз» Кевину Дюрэнту относятся предвзято при оценке его заслуг.

«Когда люди говорят о наследии Стефена Карри и наследии Кей Ди, это звучит примерно следующим образом. Два чемпионских титула Кей Ди: ой, ему пришлось объединиться в суперкоманду, так что ставим напротив звездочки. Но Стеф Карри – четырехкратный чемпион. Они не говорят «два» без Кей Ди, они говорят про «все четыре».

Подумайте об этом, об этой несправедливости. Я позвал тебя помочь мне, зная, что ты решаешь исход матчей. Но я заслужил все четыре, а твои два ставят под сомнение. Это ужасно.

Если бы Кей Ди выиграл свои титулы в Оклахома-Сити и дважды становился MVP финала, он бы уже был в Топ-10 НБА со своими двумя чемпионствами. Но если он присоединился к другой команде, они используют это против него, даже если он был лучшим игроком в этой команде.

Не забывайте, тот же Леброн Джеймс был лучшим игроком в «Майами». Но они точно так же обратились к нему за помощью.

Даже если бы Кевин выиграл один титул в Бруклине, они бы уже написали об этом в духе, да, он главный в этой команде, но кого он привел с собой? Суперкоманду вместе с собой», – считает Аренас.