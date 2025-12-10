  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс: «Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы забрать подбор у Стивена Адамса»
12

Леброн Джеймс: «Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы забрать подбор у Стивена Адамса»

Леброн Джеймс описал игру против Стивена Адамса.

Центровой «Рокетс» Стивен Адамс забирает 1 из 4 мячей на чужом щите после промахов своих партнеров.

«Если играешь против «Хьюстона», Стивен Адамс – одна из ключевых точек внимания. Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы оттеснить его от кольца и забрать подбор. Он самый физически сильный игрок в лиге. Нереально сильный. Его невозможно затолкать вдвоем. Нужно 3-4 человека», – посмеялся Леброн Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mind the Game, соцсети Steven Adams Stats
logoХьюстон
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСтивен Адамс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Яннис Адетокумбо предпочтет перейти в «Майами», если не сможет оказаться в «Нью-Йорке»
сегодня, 07:52
Демар Дерозан обошел Винса Картера и занял 23-е место списка лучших бомбардиров в истории НБА
сегодня, 07:23
Никола Йокич набрал 36+12+8 и пропустил четвертую четверть
сегодня, 06:56Видео
Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»
сегодня, 06:29Видео
Дерик Куин прошел через всю площадку, обыграв защитника переводом за спиной, и забил через двоих
сегодня, 06:17Видео
Пол Пирс: «Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас»
сегодня, 05:57
НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты
сегодня, 05:39
Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой
сегодня, 05:34Видео
«Хьюстон» и «Миннесота» проявляют интерес к Крису Полу
сегодня, 05:14
Бобби Портис начал провоцировать Джейлена Брауна, забив через него сложный бросок, и получил технический
сегодня, 04:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
5 минут назад
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
17 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
28 минут назад
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
44 минуты назадВидео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39
«Лично я считаю, что это немного отвлекает». Джонатан Айзек раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА
вчера, 18:27
Эргин Атаман об уходе Мессины и Обрадовича: «Они еще могут добиться больших успехов»
вчера, 17:47
Лоренцо Браун пропустит матч с «Панатинаикосом»
вчера, 17:33
Маркус Бингэм о Winline Basket Cup: «Каждая игра важна. Мы должны относиться к любому матчу максимально серьезно»
вчера, 16:01