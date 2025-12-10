Леброн Джеймс: «Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы забрать подбор у Стивена Адамса»

Леброн Джеймс описал игру против Стивена Адамса.

Центровой «Рокетс» Стивен Адамс забирает 1 из 4 мячей на чужом щите после промахов своих партнеров.

«Если играешь против «Хьюстона», Стивен Адамс – одна из ключевых точек внимания. Нужна вся команда, скамейка, тренеры и охрана, чтобы оттеснить его от кольца и забрать подбор. Он самый физически сильный игрок в лиге. Нереально сильный. Его невозможно затолкать вдвоем. Нужно 3-4 человека», – посмеялся Леброн Джеймс.