«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок

Керр даст еще один шанс Куминге.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил о намерении вернуть форварда Джонатана Кумингу в ротацию после продуктивной тренировочной недели на фоне паузы в регулярном чемпионате.

Куминга начинал сезон в стартовой пятерке «воинов», но затем был переведен на скамейку, а после перенесенной травмы стал редко выходить на площадку.

«Мне понравилось, как он работал. Я его поощрю. Он должен вернуться на площадку», – сказал тренер.

В 17 матчах сезона Куминга набирает 12,4 очка и 6,3 подбора за игру.