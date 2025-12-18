«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок
Керр даст еще один шанс Куминге.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил о намерении вернуть форварда Джонатана Кумингу в ротацию после продуктивной тренировочной недели на фоне паузы в регулярном чемпионате.
Куминга начинал сезон в стартовой пятерке «воинов», но затем был переведен на скамейку, а после перенесенной травмы стал редко выходить на площадку.
«Мне понравилось, как он работал. Я его поощрю. Он должен вернуться на площадку», – сказал тренер.
В 17 матчах сезона Куминга набирает 12,4 очка и 6,3 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости