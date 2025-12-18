0

«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок

Керр даст еще один шанс Куминге.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил о намерении вернуть форварда Джонатана Кумингу в ротацию после продуктивной тренировочной недели на фоне паузы в регулярном чемпионате.

Куминга начинал сезон в стартовой пятерке «воинов», но затем был переведен на скамейку, а после перенесенной травмы стал редко выходить на площадку.

«Мне понравилось, как он работал. Я его поощрю. Он должен вернуться на площадку», – сказал тренер.

В 17 матчах сезона Куминга набирает 12,4 очка и 6,3 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoНБА
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр о ситуации Куминги: «Очень немногие игроки НБА проводят всю свою карьеру в одной команде»
11 декабря, 05:58
Джонатан Куминга, не вышедший на площадку в матче с «Чикаго»: «Пока мы выигрываем, не вижу смысла что-то менять. Когда назовут мой номер, я буду готов»
8 декабря, 09:51
Керр о решении не выпускать Кумингу в игре с «Чикаго»: «Такое случается почти со всеми в лиге, за исключением звезд»
8 декабря, 06:29
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
25 ноября, 21:20
Главные новости
Диллон Брукс: «Леброн Джеймс помешан на соцсетях, считает, что его должны воспринимать определенным образом»
24 минуты назад
Сегодня в Евролиге ожидается преодоление отметки в 1 миллион набранных очков
30 минут назад
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком, который набрал очки в NCAA
39 минут назадВидео
28+12 Джарена Джексона помогли «Мемфису» справиться с «Миннесотой»
42 минуты назадВидео
«Хорнетс» стали рассматривать Кона Книппела как лицо клуба (Майкл Скотто)
50 минут назад
Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+11+11) в победной игре с «Кливлендом»
52 минуты назадВидео
Лука Дончич о призыве Редика прибавить в защите: «Он прав. Звезды должны выкладываться больше»
сегодня, 04:33
Кайри Ирвинг купил одноклубникам гольф-кары на Рождество
сегодня, 04:25Видео
Док Риверс не считает, что «Бакс» нужны изменения: «Мне нравится эта команда»
сегодня, 04:21
«Клипперс» не рассматривают предложения по Ленарду, Хардену и Зубацу и рассчитывают попасть в плей-ин
сегодня, 04:16
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
вчера, 14:15