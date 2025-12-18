Брюс Браун был близок к позиции стартового разыгрывающего «Лейкерс» в 2023 году

Брюс Браун мог попасть в «Лейкерс» после чемпионского титула.

Защитник Брюс Браун взял чемпионский титул вместе с «Денвером » в 2023 году. Тем же летом он отказался от второго года по контракту на 6,5 млн и начал рассматривать предложения клубов.

«После титула я почти присоединился к «Лейкерс». Они позвонили мне сразу после открытия рынка свободных агентов. Дарвин Хэм и Джордан Отт. Хотели, чтобы я стал стартовым разыгрывающим. Леброн, Энтони Дэвис, парни из финала Западной конференции. А я хотел побеждать и дальше.

Мог войти в их стартовую пятерку. Доводишь до них мяч и не мешаешь. Работа как в «Наггетс». Они предлагали контракт на 3 года и 50 миллионов. Это было простое решение, должны были скоро его огласить. Уже позвонил консультанту по поводу дома в Лос-Анджелесе. Но сразу после этого перезвонил агент и сообщил об интересе от «Индианы». «Невероятное предложение». 40 миллионов на два года. Где подписать?

«Лейкерс » остановились на 50 миллионах на 3 года, но предложили трейд-кикер. А у «Индианы» второй год шел с опцией команды. Тайриз Халибертон позвонил мне и рассказал, что они работают над предложением и очень хотят, чтобы я приехал. И остановились на двух сезонах на 45 миллионов», – поделился Браун.

В январе 2024 года Браун стал частью сделки по обмену Паскаля Сиакама из «Торонто», а теперь получит 2,3 миллиона за сезон в «Денвере».