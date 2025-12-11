  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» не успели исправить проблемы с паркетом для Кубка НБА и проводят четвертьфинал на основном
«Лейкерс» не успели исправить проблемы с паркетом для Кубка НБА и проводят четвертьфинал на основном

«Лейкерс» так и не решили вопрос со специальным паркетом.

«Лейкерс» принимают «Сперс» на стандартном паркете в четвертьфинальном матче Кубка НБА вместо специально предназначенной для внутрисезонного турнира ярко-желтой альтернативной версии.

У игроков возникли проблемы со скользким покрытием специальной площадки, использовавшейся на групповом этапе, когда «Лейкерс» принимали «Клипперс» 25 ноября.

Звезда «озерников» Лука Дончич раскритиковал эту площадку, назвав ее «опасной» для игры.

Паркет был возвращен поставщику для устранения проблем и, по всей видимости, не был готов к использованию в среду.

Источник в лиге сообщил ESPN, что решение провести матч «Лейкерс» – «Сперс» на стандартной площадке было принято «из соображений предосторожности».

«Орландо» также использовал стандартную домашнюю площадку, принимая «Майами» в четвертьфинале Кубка НБА во вторник.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
экипировка
logoКубок НБА
logoНБА
logoЛейкерс
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
