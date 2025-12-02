Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
Оди Крукс обновила рекорд университета Айова Стэйт по результативности.
Оди Крукс вошла в историю университета Айова Стэйт: 20‑летняя центровая набрала 47 очков в игре с «Индиана Хузерс», превзойдя рекорды как женской, так и мужской баскетбольной программы университета. Матч завершился победой Айова Стэйт со счетом 106:95.
Крукс продемонстрировала невероятную эффективность, реализовав 76% бросков с игры (19 из 25) и добавив 9 очков со штрафной линии за 33 минуты на площадке. Теперь она возглавляет рейтинг лучших бомбардиров Дивизиона I NCAA с показателем 27,3 очка в среднем за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
