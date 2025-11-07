Видео
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком в истории NCAA

19-летний Оливье Риу дебютировал в NCAA и стал самым высоким баскетболистом, когда-либо выходившим на площадку в этой лиге.

Канадец вышел на паркет за 2 минуты до конца матча, в котором «Флорида Гаторс» одержала сокрушительную победу над «Норт-Флорида Осприз» со счетом 104:64. За краткое время, проведенное на площадке, он не отметился в протоколе.

До Риу самыми высокими игроками NCAA были Кенни Джордж и Майк Ленье, рост каждого из которых составлял 231 см.

