Док Риверс опроверг слухи о желании Янниса покинуть «Милуоки»: «У меня самый надежный источник, мы общаемся каждый день»

Док Риверс отреагировал на слухи о желании Янниса покинуть «Милуоки».

Главный тренер «Бакс» Док Риверс уверяет, что новость о плане главной звезды команды Янниса Адетокумбо сменить клубную прописку не соответствует действительности.

Как рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Адетокумбо якобы начал переговоры с «Милуоки» о своем будущем, решение будет принято в ближайшие недели.

«Попробую еще раз. Никаких переговоров не было. Хочу прояснить ситуацию, и скажу еще раз – уже в пятидесятый раз – Яннис никогда не просил об обмене. Такого просто не было.

Не знаю, как еще объяснить. У меня самый надежный источник, мы общаемся с ним каждый день. Он любит Милуоки и любит «Бакс», – пояснил Док Риверс.