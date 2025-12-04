Обследование Янниса Адетокумбо отмело возможность травмы ахиллова сухожилия

Яннис Адетокумбо избежал худших вариантов травмы.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо получил повреждение в бесконтактной ситуации в начале матча c «Детройтом».

Проведенная МРТ, по словам Дока Риверса , отмела возможность травмы ахиллова сухожилия. Ранее команда говорила о проблеме с икроножной мышцей.

Форвард Бобби Портис сообщил, что Адетокумбо первым поздравил команду с победой в групповом чате.