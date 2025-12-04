Шэмс Чарания: «В раздевалке «Бакс» напряженная обстановка. Возможный уход Адетокумбо – ни для кого не секрет»
Шэмс Чарания обрисовал детали ситуации в «Милуоки».
Звездный форвард Яннис Адетокумбо получил бесконтактную травму на первых минутах матча на фоне информации об обсуждении будущего игрока в «Милуоки».
«Разрешение ситуации должно произойти в ближайшие недели. Раздевалка чувствует напряжение Янниса, который раздосадован последними поражениями, как и организация, генменеджер Джон Хорст и Док Риверс.
Ситуация приближается к критической, и, по сообщению источника в команде, не является секретом ни для кого», – поделился инсайдер Шэмс Чарания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
