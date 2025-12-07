  • Спортс
  Майкл Портер стал первым в истории «Бруклина», кому удалось провести три матча подряд с 30+ очками, 5+ подборами и 5+ трехочковыми
Майкл Портер стал первым в истории «Бруклина», кому удалось провести три матча подряд с 30+ очками, 5+ подборами и 5+ трехочковыми

Портер вписал свое имя в историю «Нетс».

Форвард «Бруклина» Майкл Портер записал на свой счет 35 очков, 9 подборов и 3 передачи в победном матче против «Нового Орлеана» (119:101).

Портер реализовал 14 из 23 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 2 из 2 штрафных, став первым игроком в истории клуба, набравшим 30+ очков при 5+ трехочковых и 5+ подборов в трех играх подряд. 

Ранее он набрал 35 очков (7 из-за дуги) и 7 подборов против «Шарлотт», а также 33 очка (5 трехочковых) плюс 10 подборов против «Чикаго». Оба матча «Нетс» выиграли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
