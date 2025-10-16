Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»

Журналист ESPN ставит под вопрос уровень игры разыгрывающих «Кингз».

«Не хочу звучать пессимистично, но стартовым разыгрывающим «Кингз» будет Деннис Шредер . За последние три года это уже его пятая команда. Он может многое, но он не просто так стал «скитальцем». А теперь посмотрите на Расселла Уэстбрука : это его седьмая команда за восемь лет. Он тоже «скиталец», и на это тоже есть причины», – заявил Брайан Уиндхорст.

