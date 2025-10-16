Брайан Уиндхорст: «Деннис Шредер и Расселл Уэстбрук сменили столько команд не просто так»
Журналист ESPN ставит под вопрос уровень игры разыгрывающих «Кингз».
«Не хочу звучать пессимистично, но стартовым разыгрывающим «Кингз» будет Деннис Шредер. За последние три года это уже его пятая команда. Он может многое, но он не просто так стал «скитальцем». А теперь посмотрите на Расселла Уэстбрука: это его седьмая команда за восемь лет. Он тоже «скиталец», и на это тоже есть причины», – заявил Брайан Уиндхорст.
Расселл Уэстбрук подпишет с «Сакраменто» однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов
