  • Рик Карлайл раскритиковал судейство после игры с «Сиксерс»: «Мы имеем дело с этой историей весь сезон»
2

Рик Карлайл раскритиковал судейство после игры с «Сиксерс»: «Мы имеем дело с этой историей весь сезон»

Рик Карлайл прошел по тонкой линии, отделяющей от штрафа за критику судейства.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после матча с «Филадельфией» (105:115) выразил недовольство некоторыми судейскими решениями.

Специалист отметил, что подобные вещи нередко происходят с командой по ходу текущего сезона.

«Было несколько моментов, когда, как мне кажется, могли прозвучать свистки в нашу пользу. Могу ли я сказать это, не рискуя получить штраф в 40 000 долларов?

Я буду бороться за наших ребят. Наши ребята имеют дело с этой историей весь сезон… Сегодня была напряженная концовка, мы делали все от нас зависящее, каждый розыгрыш имел значение», – заявил Карлайл.

Баскетболисты «Сиксерс» суммарно исполнили 43 штрафных.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoРик Карлайл
logoИндиана
logoНБА
logoФиладельфия
судьи
