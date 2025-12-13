Рик Карлайл раскритиковал судейство после игры с «Сиксерс»: «Мы имеем дело с этой историей весь сезон»
Рик Карлайл прошел по тонкой линии, отделяющей от штрафа за критику судейства.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после матча с «Филадельфией» (105:115) выразил недовольство некоторыми судейскими решениями.
Специалист отметил, что подобные вещи нередко происходят с командой по ходу текущего сезона.
«Было несколько моментов, когда, как мне кажется, могли прозвучать свистки в нашу пользу. Могу ли я сказать это, не рискуя получить штраф в 40 000 долларов?
Я буду бороться за наших ребят. Наши ребята имеют дело с этой историей весь сезон… Сегодня была напряженная концовка, мы делали все от нас зависящее, каждый розыгрыш имел значение», – заявил Карлайл.
Баскетболисты «Сиксерс» суммарно исполнили 43 штрафных.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
