  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Клужа», «Манреса» разобралась с «Цедевитой-Олимпией» и другие результаты
0

Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Клужа», «Манреса» разобралась с «Цедевитой-Олимпией» и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Бахчешехир» обыграл «Клуж», «Манреса» разгромила «Цедевита-Олимпию».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-3, Бахчешехир Турция – 7-3, Клуж Румыния – 5-5, Нептунас Литва – 5-5, Арис Греция – 5-5, Манреса Испания – 5-5, Венеция Италия – 4-6, Шленск Польша – 4-6, Гамбург Германия – 0-10.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 8-2, Бешикташ Турция – 8-2, Будучность Черногория – 7-3, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Тренто Италия – 5-5, Ульм Германия – 4-6, Лондон Лайонс Великобритания – 4-6, Хемниц Германия – 4-6, Паниониос Греция – 2-8, Литкабелис Литва – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАрис
logoЛондон Лайонс
logoУльм
logoТюрк Телеком
logoШленск
результаты
logoНептунас
logoРейер Венеция
logoКлуж
logoЦедевита-Олимпия
logoБудучность
logoЕврокубок
logoМанреса
logoБахчешехир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Бурк» справился с «Будучностью», «Бешикташ» победил «Паниониос»
5 декабря, 21:48
Еврокубок. «Бахчешехир» проиграл «Нептунасу», «Литкабелис» дома уступил «Лондону» и другие результаты
4 декабря, 20:42
Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Бурк» выиграл у «Лондон Лайонс» и другие результаты
19 ноября, 21:53
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Орландо» играет с «Нью-Йорком», «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио»
вчера, 22:30Live
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»
вчера, 19:45
Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
вчера, 19:25
«Он действительно готов на все ради величия». Шэй Гилджес-Александер посмеялся над шуткой про Сэма Прести
вчера, 19:05
Джамал Мозли: «Индиана» опиралась на опыт в Кубке НБА. Эти матчи помогут нам»
вчера, 18:30
Карлик Джонс вернется в состав «Партизана» только в середине января
вчера, 17:58
Защитник «Анадолу Эфеса» Давид Мутаф: «Для меня игра с «Фенербахче» – это огромная мотивация. Очень важно победить в этом дерби»
вчера, 17:44Видео
Джон Холлинджер: «По моей информации, «Пеликанс» не понимали, что они обменивают на Дерика Куина»
вчера, 17:28
Виктор Вембаньяма о тромбе: «Этот опыт толкал меня вперед все лето и будет продолжать это делать всю карьеру»
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09