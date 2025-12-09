Джамал Мюррэй и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Джамала Мюррэя и Джейлена Брауна игроками недели.

Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй и форвард «Бостона» Джейлен Браун признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно на 7-й неделе сезона-2025/26 (1–7 декабря).

Мюррэй на минувшей неделе набирал 29,8 очка и 7,5 передачи в среднем за матч при 62,1% реализации трехочковых бросков. «Наггетс» завершил неделю с результатом 3-1.

«Бостон» выиграл четыре матча из четырех, а Джейсон Браун в среднем набирал 34 очка, делал 6,7 подборов и отдавал 5,7 передач за игру.