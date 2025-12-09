3

Джамал Мюррэй и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Джамала Мюррэя и Джейлена Брауна игроками недели.

Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй и форвард «Бостона» Джейлен Браун признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно на 7-й неделе сезона-2025/26 (1–7 декабря).

Мюррэй на минувшей неделе набирал 29,8 очка и 7,5 передачи в среднем за матч при 62,1% реализации трехочковых бросков. «Наггетс» завершил неделю с результатом 3-1.

«Бостон» выиграл четыре матча из четырех, а Джейсон Браун в среднем набирал 34 очка, делал 6,7 подборов и отдавал 5,7 передач за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
logoДжамал Мюррэй
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoДенвер
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джамал Мюррэй (34 очка) и Никола Йокич (28+9+11) помогли «Денверу» обыграть «Шарлотт»
8 декабря, 07:31Видео
Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас»
7 декабря, 06:30
Джейлен Браун набрал 30+8+8 в разгромной победе над «Лейкерс», у «Бостона» шесть побед за семь последних игр
6 декабря, 08:14Видео
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
16 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
30 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
47 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
38 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39