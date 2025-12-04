Джамал Мюррэй набрал 52 очка в победном матче с «Индианой». Его участие в игре было под вопросом из-за травмы
Джамал Мюррэй провел лучший матч в сезоне.
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй набрал 52 очка, что стало для него лучшим результатом в сезоне, в победном гостевом матче с «Индианой» (135:120).
Мюррэй реализовал 19 из 25 с игры, включая 10 из 11 3-очковых, несмотря на то, что его участие в матче было под вопросом из-за растяжения связок правого голеностопа. Канадцу не хватило всего 3 очков до повторения рекорда карьеры.
В активе звезды «Наггетс» также 6 подборов и 4 передачи при 1 потере за 36 минут на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
