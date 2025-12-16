Никола Йокич оформил 12-й трипл-дабл за сезон (39+15+10), Алперен Шенгюн ответил своим трипл-даблом (33+10+10)

Йокич и Шенгюн оба собрали трипл-даблы в матче «Наггетс» против «Рокетс».

Матч между «Денвером » и «Хьюстоном » украсила дуэль центровых Николы Йокича и Алеперна Шенгюна.

Сербская суперзвезда «Наггетс» оформил свой 12-й за сезон трипл-дабл, набрав 39 очков (13 из 27 с игры, 5 из 9 трехочковых, 8 из 11 штрафных), 15 подборов и 10 передач при 4 потерях. На счету Йокича также 2 перехвата и 2 блок-шота за 42,5 минуты на паркете.

Турецкий центровой «Рокетс» ответил своим трипл-даблом, который стал для него первым в сезоне. В активе Шенгюна 33 очка при 14 точных бросках с игры из 27, 0 из 2 из-за дуги и 5 из 6 с линии. 23-летний баскетболист также отметился 10 подборами, 10 передачами при 4 потерях, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 42,5 минуты.

Шенгюн смазал спасительный трехочковый на последних секундах овертайма, позволив «Денверу» одержать верх – 128:125.