  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич оформил 12-й трипл-дабл за сезон (39+15+10), Алперен Шенгюн ответил своим трипл-даблом (33+10+10)
Видео
0

Никола Йокич оформил 12-й трипл-дабл за сезон (39+15+10), Алперен Шенгюн ответил своим трипл-даблом (33+10+10)

Йокич и Шенгюн оба собрали трипл-даблы в матче «Наггетс» против «Рокетс».

Матч между «Денвером» и «Хьюстоном» украсила дуэль центровых Николы Йокича и Алеперна Шенгюна.

Сербская суперзвезда «Наггетс» оформил свой 12-й за сезон трипл-дабл, набрав 39 очков (13 из 27 с игры, 5 из 9 трехочковых, 8 из 11 штрафных), 15 подборов и 10 передач при 4 потерях. На счету Йокича также 2 перехвата и 2 блок-шота за 42,5 минуты на паркете.

Турецкий центровой «Рокетс» ответил своим трипл-даблом, который стал для него первым в сезоне. В активе Шенгюна 33 очка при 14 точных бросках с игры из 27, 0 из 2 из-за дуги и 5 из 6 с линии. 23-летний баскетболист также отметился 10 подборами, 10 передачами при 4 потерях, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 42,5 минуты.

Шенгюн смазал спасительный трехочковый на последних секундах овертайма, позволив «Денверу» одержать верх – 128:125.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoДенвер
logoНикола Йокич
logoАлперен Шенгюн
logoХьюстон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич заставил Джоша Окоги нарушить правила на глазах у судьи, но тот не зафиксировал фол
сегодня, 09:22Видео
Име Удока раскритиковал судейство в матче с «Денвером»: «Двум из арбитров там вообще было нечего делать, а старший потакал звездам»
сегодня, 08:05
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
сегодня, 06:47Видео
Главные новости
Никола Йокич заставил Джоша Окоги нарушить правила на глазах у судьи, но тот не зафиксировал фол
сегодня, 09:22Видео
Име Удока раскритиковал судейство в матче с «Денвером»: «Двум из арбитров там вообще было нечего делать, а старший потакал звездам»
сегодня, 08:05
Кавай Ленард и Джеймс Харден покинули арену, не поговорив с прессой после разгромного поражения от «Мемфиса»
сегодня, 07:34
Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»
сегодня, 07:31
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
сегодня, 07:14
Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»
сегодня, 07:11Видео
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
сегодня, 07:10
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
сегодня, 06:47Видео
Джейлен Брансон о слабости Востока: «Наша конференция намного лучше, чем многие думают»
сегодня, 06:43
НБА подтвердила, что Леброн Джеймс не нарушил правила при трехочковом Диллона Брукса в концовке матча против «Финикса»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тренто» примет «Будучность», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 08:56
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:41
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»
сегодня, 08:26
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 08:17
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47