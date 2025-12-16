Тайрон Лю: «Не считаю, что «Клипперс» мягкие. Другие команды быстрее нас и крупнее»

Лю: Не считаю, что «Клипперс» мягкие. Другие команды быстрее нас и крупнее.

После поражения от «Мемфиса» (103:121) главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю отметил, что не видит у своей команды недостатка характера.

«Не считаю, что мы мягкие. Я думаю, что в большинстве случаев мы прикладываем усилия. Другие команды быстрее нас и крупнее. Нам нужно стать еще более агрессивными.

Ты можешь сделать все правильно и все равно проиграть, поэтому нужно продолжать работать еще усерднее. Такой настрой должен быть у нас», – сказал Лю.

«Клипперс» проиграли 18 из последних 21 матча и занимают предпоследнее место на Западе с результатом 6-20.