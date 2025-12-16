0

Тайрон Лю: «Не считаю, что «Клипперс» мягкие. Другие команды быстрее нас и крупнее»

Лю: Не считаю, что «Клипперс» мягкие. Другие команды быстрее нас и крупнее.

После поражения от «Мемфиса» (103:121) главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю отметил, что не видит у своей команды недостатка характера.

«Не считаю, что мы мягкие. Я думаю, что в большинстве случаев мы прикладываем усилия. Другие команды быстрее нас и крупнее. Нам нужно стать еще более агрессивными.

Ты можешь сделать все правильно и все равно проиграть, поэтому нужно продолжать работать еще усерднее. Такой настрой должен быть у нас», – сказал Лю.

«Клипперс» проиграли 18 из последних 21 матча и занимают предпоследнее место на Западе с результатом 6-20.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Тайрона Лю
logoКлипперс
logoНБА
logoТайрон Лю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард и Джеймс Харден покинули арену, не поговорив с прессой после разгромного поражения от «Мемфиса»
сегодня, 07:34
«Не понимаю, зачем они меня выменяли». Ванвлит рассказал о том, что Кавай с самого начала был настроен на уход из «Торонто»
сегодня, 06:11
Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я не имел к этому решению никакого отношения. Я даже не знал, что происходит»
сегодня, 05:15
Главные новости
Евгений Воронов стал новым гостем подкаста «Вне формата»
17 минут назадВидео
Никола Йокич оформил 12-й трипл-дабл за сезон (39+15+10), Алперен Шенгюн ответил своим трипл-даблом (33+10+10)
28 минут назадВидео
Никола Йокич заставил Джоша Окоги нарушить правила на глазах у судьи, но тот не зафиксировал фол
сегодня, 09:22Видео
Име Удока раскритиковал судейство в матче с «Денвером»: «Двум из арбитров там вообще было нечего делать, а старший потакал звездам»
сегодня, 08:05
Кавай Ленард и Джеймс Харден покинули арену, не поговорив с прессой после разгромного поражения от «Мемфиса»
сегодня, 07:34
Шакил О′Нил принял тот факт, что Нэш становился MVP в 2005 и 2006 годах: «На его игру хотелось смотреть»
сегодня, 07:31
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
сегодня, 07:14
Кейд Каннингем набрал 32 очка и 10 передач в победном матче с «Бостоном»
сегодня, 07:11Видео
НБА. 42 очка Флэгга не спасли «Даллас» в матче с «Ютой» (ОТ), «Денвер» одолел «Хьюстон» в овертайме благодаря трипл-даблу Йокича (39+15+10) и другие результаты
сегодня, 07:10
Кевин Дюрэнт толкнул Николу Йокича и получил технический
сегодня, 06:47Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тренто» примет «Будучность», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 08:56
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» встретится с «Црвеной Звездой», «Фенербахче» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:41
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет со «Спартой энд К», МБА встретится с «Никой»
сегодня, 08:26
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 08:17
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47