Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя: «У него есть дополнительная хромосома»

Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун отдал должное звезде «Рэпторс» Скотти Барнсу, придумав для него забавное сравнение.

Браун поделился мнением об оппоненте после победного матча с «Торонто» во время стрима.

«Какой же Скотти Барнс сильный. У него есть эта дополнительная хромосома, которая дает ему аномальную силу. Он как один из черепашек-ниндзя, чуваки. Ну просто скала», – произнес Браун.