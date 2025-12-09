Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя: «У него есть дополнительная хромосома»
Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя.
Лидер «Селтикс» Джейлен Браун отдал должное звезде «Рэпторс» Скотти Барнсу, придумав для него забавное сравнение.
Браун поделился мнением об оппоненте после победного матча с «Торонто» во время стрима.
«Какой же Скотти Барнс сильный. У него есть эта дополнительная хромосома, которая дает ему аномальную силу. Он как один из черепашек-ниндзя, чуваки. Ну просто скала», – произнес Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости