  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя: «У него есть дополнительная хромосома»
10

Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя: «У него есть дополнительная хромосома»

Джейлен Браун сравнил Скотти Барнса с черепашкой-ниндзя.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун отдал должное звезде «Рэпторс» Скотти Барнсу, придумав для него забавное сравнение.

Браун поделился мнением об оппоненте после победного матча с «Торонто» во время стрима.

«Какой же Скотти Барнс сильный. У него есть эта дополнительная хромосома, которая дает ему аномальную силу. Он как один из черепашек-ниндзя, чуваки. Ну просто скала», – произнес Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoТоронто
logoСкотти Барнс
logoНБА
logoБостон
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
Джамал Мюррэй и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА
8 декабря, 21:22
НБА. Леброн Джеймс набрал 10 очков подряд в клатче и принес «Лейкерс» победу над «Филадельфией», 30 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Торонто» и другие результаты
8 декабря, 06:50
Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0-3. Пусть напишут сейчас»
7 декабря, 06:30
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
17 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
31 минуту назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
48 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
39 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39