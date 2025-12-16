«Будем обсуждать». Вембаньяма может начать финал Кубка НБА на скамейке

«Сперс» не определились со статусом Вембаньямы перед финалом Кубка НБА.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма провел ограниченное количество минут на площадке и вышел со скамейки в победном матче с «Оклахомой» в полуфинале Кубка НБА в субботу. По словам главного тренера «Сперс» Митча Джонсона, команда может применить аналогичный подход и в финальной игре против «Никс» во вторник.

«Это будет общее решение, несколько мнений. Даже у меня будет свое мнение [о том, что делать]. Но я готов. Будем обсуждать», – прокомментировал лидер техасцев.

Вембаньяма впервые в карьере начал матч на скамейке запасных после того, как пропустил 12 игр из-за растяжения икроножной мышцы левой ноги. Он отыграл 21 минуту, набрав 15 из 22 очков в четвертой четверти, когда остальные его товарищи по команде в сумме принесли команде 18.