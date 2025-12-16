Видео
0

Джейлен Браун и Айзейя Стюарт получили по техническому после жесткой борьбы

Джейлен Браун и Айзейя Стюарт ненавидят друг друга.

Форвард «Бостона» Джейлен Браун и центровой «Детройта» Айзейя Стюарт получили по техническому замечанию после жесткой борьбы в середине третьей четверти матча между командами в понедельник.

Баскетболисты сцепились в момент борьбы за отскок после штрафного. Чуть позже Браун продемонстрировал оппоненту угрожающий жест.

«Пистонс» победили на выезде со счетом 112:105.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoДжейлен Браун
logoДетройт
logoБаскетбол - видео
logoНБА
происшествия
logoАйзейя Стюарт
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
12 декабря, 14:58
Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»
12 декабря, 06:29Видео
Бобби Портис начал провоцировать Джейлена Брауна, забив через него сложный бросок, и получил технический
12 декабря, 04:54Видео
Лэй-ап Джейдена Макдэниэлса и блок-шот Амена Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
7 декабря, 11:00Видео
Главные новости
Ноябрьская встреча Брауна и Харта привела к возвращению защитника в старт «Никс». Команда затем выдала 9 побед в 10 матчах
5 минут назад
Никола Йович упал на спину и покинул площадку с травмой локтя
35 минут назадВидео
Джейлен Саггс избежал серьезной травмы. У одного из лидеров «Мэджик» ушиб бедра
38 минут назад
НБА рассматривает возможность переноса финального матча Кубка из Лас-Вегаса
44 минуты назад
«Будем обсуждать». Вембаньяма может начать финал Кубка НБА на скамейке
55 минут назад
НБА. 32 очка и 10 передач Кейда Каннингема помогли «Детройту» справиться с «Бостоном», «Денвер» принимает «Хьюстон» и другие матчи
57 минут назадLive
Зайон Уильямсон: «Травмы – это отстой. Но работа, которую я проделал летом, позволяет мне восстанавливаться быстрее»
вчера, 21:02
Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год
вчера, 20:41
Шарунас Ясикявичюс: «Сейчас в НБА все играют одинаково. И это, на мой взгляд, безумие»
вчера, 20:20
«Это было потрясающе». Брайан Уиндхорст включил белградское дерби в тройку лучших матчей, которые он когда‑либо видел
вчера, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Пока не можем показывать стабильный баскетбол все 40 минут»
вчера, 19:31
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
вчера, 19:22
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
вчера, 18:49
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
вчера, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
вчера, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
вчера, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
вчера, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
вчера, 15:22