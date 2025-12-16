Джейлен Браун и Айзейя Стюарт получили по техническому после жесткой борьбы

Джейлен Браун и Айзейя Стюарт ненавидят друг друга.

Форвард «Бостона » Джейлен Браун и центровой «Детройта » Айзейя Стюарт получили по техническому замечанию после жесткой борьбы в середине третьей четверти матча между командами в понедельник.

Баскетболисты сцепились в момент борьбы за отскок после штрафного. Чуть позже Браун продемонстрировал оппоненту угрожающий жест.

«Пистонс» победили на выезде со счетом 112:105.