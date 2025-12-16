Джейлен Саггс избежал серьезной травмы. У одного из лидеров «Мэджик» ушиб бедра

Джейлен Саггс избежал серьезной травмы.

Разыгрывающий «Орландо » Джейлен Саггс прошел МРТ, которая подтвердила, что он получил ушиб левого бедра во время проигранного полуфинала Кубка НБА против «Нью-Йорка» в субботу.

«Мэджик» восприняли подобный диагноз как позитивную новость, так как Саггс избежал более серьезной травмы. После встречи с «Никс» один из лидер флоридцев вынужден был использовать кресло-каталку для перемещений. В первой половине игры Джейлен набрал 25 очков, но досрочно отправился в раздевалку после смены сторон.

В нынешнем сезоне Саггс принял участие в 21 матче, набирая в среднем 15,4 очка, 4,8 передачи и 3,7 подбора.