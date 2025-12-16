Джейлен Саггс избежал серьезной травмы. У одного из лидеров «Мэджик» ушиб бедра
Джейлен Саггс избежал серьезной травмы.
Разыгрывающий «Орландо» Джейлен Саггс прошел МРТ, которая подтвердила, что он получил ушиб левого бедра во время проигранного полуфинала Кубка НБА против «Нью-Йорка» в субботу.
«Мэджик» восприняли подобный диагноз как позитивную новость, так как Саггс избежал более серьезной травмы. После встречи с «Никс» один из лидер флоридцев вынужден был использовать кресло-каталку для перемещений. В первой половине игры Джейлен набрал 25 очков, но досрочно отправился в раздевалку после смены сторон.
В нынешнем сезоне Саггс принял участие в 21 матче, набирая в среднем 15,4 очка, 4,8 передачи и 3,7 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости