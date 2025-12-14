Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА

Брансон обновил личный рекорд сезона в полуфинальном матче Кубка НБА.

Звездный защитник «Нью-Йорка » Джейлен Брансон в 4-й игре подряд набрал 30+ очков, а «Никс» обыграли «Мэджик» в полуфинальной встрече Кубка НБА – 132:120.

На счету Брансона 40 очков при 16 из 27 попаданиях с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 9 штрафных. В активе 29-летнего защитника также 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.

По ходу матча 11 менялся лидер и 10 раз был ничейный счет, пока «Никс» не удался 10-очковый рывок в конце третьей четверти.

В составе «Орландо » выделялся защитник Джейлен Саггс , набравший 25 из своих 26 очков в первой половине. В начале четвертой четверти Саггс отправился в раздевалку с травмой бедра.