Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА
Брансон обновил личный рекорд сезона в полуфинальном матче Кубка НБА.
Звездный защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон в 4-й игре подряд набрал 30+ очков, а «Никс» обыграли «Мэджик» в полуфинальной встрече Кубка НБА – 132:120.
На счету Брансона 40 очков при 16 из 27 попаданиях с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 9 штрафных. В активе 29-летнего защитника также 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.
По ходу матча 11 менялся лидер и 10 раз был ничейный счет, пока «Никс» не удался 10-очковый рывок в конце третьей четверти.
В составе «Орландо» выделялся защитник Джейлен Саггс, набравший 25 из своих 26 очков в первой половине. В начале четвертой четверти Саггс отправился в раздевалку с травмой бедра.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости