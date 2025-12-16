0

НБА рассматривает возможность переноса финального матча Кубка из Лас-Вегаса

Кубок НБА может покинуть Лас-Вегас.

НБА рассматривает возможность переноса финального матча внутрисезонного турнира из Лас-Вегаса в следующем сезоне, сообщает ESPN.

Подход с нейтральной площадкой не оправдал ожиданий лиги. В сентябре НБА объявила, что нынешний сезон станет последним, когда и полуфиналы, и финал проходят на арене в Лас-Вегасе.

Турнир, который проводится уже третий сезон, в значительной степени достиг целей, которые НБА ставила перед ним. Руководство лиги разочаровали лишь игры на нейтральной площадке в Лас-Вегасе. На большинстве из восьми матчей, сыгранных в этом городе за последние три сезона, трибуны были пустыми, и атмосфера не была такой, как на домашних играх четвертьфинала.

Именно это побудило лигу объявить об изменении с полуфинальной стадией на следующий сезон еще в сентябре.

