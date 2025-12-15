Шарунас Ясикявичюс: «Сейчас в НБА все играют одинаково. И это, на мой взгляд, безумие»

Тренер «Фенербахче» раскритиковал однообразие стилей игры в современной НБА.

Главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс поделился мыслями о современном стиле игры в НБА. Он считает, что лига потеряла былое разнообразие тактических подходов, которое раньше делало ее особенно интересной.

«Для меня самое поразительное сейчас – это то, как обстоят дела с тренерами НБА. Не хочу никого обидеть, но сейчас все играют одинаково. Абсолютно одинаково.

Раньше в тренерском цехе НБА были выдающиеся имена, и у каждого был свой фирменный стиль. Например, Пэт Райли – это одно, затем было треугольное нападении Фила Джексона , потом пришел Майк Д’Антони со своим быстрым баскетболом, с акцентом на «маленькие» пятерки – это было прекрасно. Грегг Попoвич выстраивал игру через дополнительного плеймейкера – Тима Данкана.

То есть всегда были столкновения стилей, и было по‑настоящему интересно: кто кого переиграет? Какой подход к баскетболу окажется верным?

А сейчас в НБА есть только один путь – и это, на мой взгляд, безумие. Понимаете, о чем я? Не может быть только одного верного пути. Нам нужен новый Шакил О’Нил или новый Арвидас Сабонис – кто‑то в этом роде, потому что эта часть игры тоже постепенно исчезает», – заявил литовский специалист.