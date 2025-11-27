Паулюс Мотеюнас о переговорах с НБА: «Давайте вести диалог в духе сотрудничества, а не доминирования»

Гендиректор Евролиги прокомментировал планы НБА по выходу на европейский рынок.

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о ключевых вызовах, стоящих перед лигой, включая потенциальную экспансию НБА в Европу .

«ФИБА оказала большую поддержку, усадив нас за стол переговоров. Но сейчас, судя по всем интервью, очень сложно понять позицию НБА. Допустим, когда Марк Тейтум заявляет, что они хотят «доминировать на этом рынке» – европейском, азиатском и так далее. В такой ситуации вести переговоры крайне сложно, ведь именно у нас – лучший продукт и сильнейшие команды. Мы работаем здесь уже 25 лет.

Мы видели все команды и все города, которые они анонсировали. Скажем так, нам, как баскетбольным людям, это действительно сложно понять. У нас есть преданные фанаты, великолепные команды – и мы строим бизнес вокруг баскетбола. А их подход заключается в том, что они приходят со своей бизнес-моделью и заявляют, что собираются «переизобрести баскетбол». В какой-то степени это кажется неуважением. Я повторяю: мы открыты, мы готовы говорить – но давайте вести диалог в духе сотрудничества, а не доминирования», – заявил Мотеюнас.