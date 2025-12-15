«Это было потрясающе». Брайан Уиндхорст включил белградское дерби в тройку лучших матчей, которые он когда‑либо видел
Журналист ESPN включил белградское дерби в личный топ лучших матчей.
Журналист ESPN Брайан Уиндхорст посетил последнее «Вечное дерби» между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в Евролиге – и был настолько потрясен атмосферой и драматизмом матча, что включил его в тройку лучших баскетбольных событий своей карьеры.
«Это было потрясающе. Может, сказывается свежесть воспоминаний, но, на мой взгляд, 7-ой матч финала НБА 2016 года, олимпийский финал 2024 года и белградское дерби – три величайших баскетбольных события, на которых я присутствовал лично.
На матче были представители НБА, которые вели скаутинг. И люди, не раз приезжавшие в Белград, говорили, что это одна из самых напряженных игр, которые они когда-либо видели», – заявил Уиндхорст.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст ESPN The Hoop Collective
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости