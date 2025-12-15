«Это было потрясающе». Брайан Уиндхорст включил белградское дерби в тройку лучших матчей, которые он когда‑либо видел

Журналист ESPN включил белградское дерби в личный топ лучших матчей.

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст посетил последнее «Вечное дерби» между «Партизаном » и «Црвеной Звездой » в Евролиге – и был настолько потрясен атмосферой и драматизмом матча, что включил его в тройку лучших баскетбольных событий своей карьеры.

«Это было потрясающе. Может, сказывается свежесть воспоминаний, но, на мой взгляд, 7-ой матч финала НБА 2016 года, олимпийский финал 2024 года и белградское дерби – три величайших баскетбольных события, на которых я присутствовал лично.

На матче были представители НБА , которые вели скаутинг. И люди, не раз приезжавшие в Белград, говорили, что это одна из самых напряженных игр, которые они когда-либо видели», – заявил Уиндхорст.