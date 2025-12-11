1

Крис Пол о ситуации с «Клипперс»: «Я ни о чем не жалею»

Крис Пол впервые отреагировал на отчисление из «Клипперс».

Ветеран НБА Крис Пол дал первое интервью после решения «Клипперс» отстранить его от команды.

«Последние дни были, мягко говоря, немного отличающимися от нормы. Но вообще-то я сейчас у себя дома. У моей дочери вчера были квалификационные игры. У племянника баскетбольный матч. У моего сына игра 12-го числа. Я никогда вживую не видел, как играет мой сын – ни в средней школе, ни в старшей. Так что я рад впервые присутствовать на его игре.

Я ни о чем не жалею. Я был в Атланте со своей родней, с большой семьей [когда было объявлено о решении]. Это был мой последний раз, когда я там играл. Такова жизнь. Все это живет своей собственной жизнью, так сказать. Но я рад вернуться к своей семье.

Я спокоен. Больше всего меня радует возможность быть рядом с семьей и немного влиять на то, как все сложится дальше», – рассказал 40-летний баскетболист.

