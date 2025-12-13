Джа Морэнт снова попытался забить постер-данк через Кевина Лава

Морэнт исполнил еще одну эффектную попытку броска сверху через Лава.

В матче против «Юты» звездный защитник «Мемфиса » Джа Морэнт попытался исполнить красивейший постер-данк через форварда «Джаз» Кевина Лава , но угодил в заднюю дужку кольца.

Этот момент напомнил всем вирусный эпизод, произошедший 6 лет назад с этими же игроками. Тогда Морэнту также не удалось забить, а Лав, выступавший еще за «Кливленд», заявил, что «Джа едва не завершил мою профессиональную карьеру».